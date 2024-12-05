Один гардероб на двоих: Блейк Лайвли носит вещи своего мужа Райана Рейнольдса

Актриса - звезда популярного в нулевых сериала "Сплетница" - посетила с мужем Райаном Рейнольдсом специальный показ фильма "Wicked: Чародейка" в Нью-Йорке.
Для этого мероприятия Блейк Лайвли выбрала тематический наряд, в котором главным акцентом стали красные туфли от бренда Marc Jacobs, которые были посвященные фильму "Волшебник из страны Оз".
Однако не меньшего внимания заслуживает и рубашка Блейк, ведь ранее поклонники актрисы уже могли видеть эту вещь, но не на ней, а на ее муже Рейнольдсе.
Это была вещь от бренда Bode свободного фасона. Спереди ее украшали небольшие пуговица, а также вышивка в виде цветов. Райан носил ее в шутливом ролике посвященном фильму "Оставь, если любишь", в котором Блейк сыграла главную роль.
То, что это одна и та же вещь, можно увидеть ниже - принты полностью совпадают.
Как вам стилизация белой рубашки актрисой? Стоит ей продолжать экспериментировать с гардеробом мужа?
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