Один гардероб на двоих: Блейк Лайвли носит вещи своего мужа Райана Рейнольдса

Актриса - звезда популярного в нулевых сериала "Сплетница" - посетила с мужем Райаном Рейнольдсом специальный показ фильма "Wicked: Чародейка" в Нью-Йорке.

Для этого мероприятия Блейк Лайвли выбрала тематический наряд, в котором главным акцентом стали красные туфли от бренда Marc Jacobs, которые были посвященные фильму "Волшебник из страны Оз".

Блейк Лайвли с мужем / Фото: Getty Images

Однако не меньшего внимания заслуживает и рубашка Блейк, ведь ранее поклонники актрисы уже могли видеть эту вещь, но не на ней, а на ее муже Рейнольдсе.

Это была вещь от бренда Bode свободного фасона. Спереди ее украшали небольшие пуговица, а также вышивка в виде цветов. Райан носил ее в шутливом ролике посвященном фильму "Оставь, если любишь", в котором Блейк сыграла главную роль.

Райан Рейнольдс / Фото: youtube.com/@VancityReynolds

То, что это одна и та же вещь, можно увидеть ниже - принты полностью совпадают.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Как вам стилизация белой рубашки актрисой? Стоит ей продолжать экспериментировать с гардеробом мужа?

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