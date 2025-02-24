Одиннадцатая с "Очень странных дел" очень изменилась: Милли Бобби Браун стала блондинкой и надела персиковое платье

Мероприятие она посетила, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале".

Главная звезда сериала "Очень странные дела", 21-летняя Милли Бобби Браун, совсем недавно отпраздновала день рождения - 19 февраля девушке исполнился 21 год, а спустя всего несколько дней она появилась на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards), которая прошла в Лос-Анджелесе.

Молодая актриса удивила кардинальными изменениями во внешности, ведь решила стать блондинкой. Волосы она собрала в прическу-пучок, но оставила одну прядку волос ниспадать на ее лицо. Макияж визажисты сделали ей трендовый: на глазах у актрисы были нежные тени с блестками, а ей губы подвели карандашом и нанесли немного шимерной помады.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Однако главной изюминкой ее образа стало платье. Милли Бобби выбрала для церемонии элегантный шелковый наряд от Louis Vuitton на тонких бретельках персикового цвета. Платье имело длинный шлейф, было украшено драпировкой на груди, а также имело открытую спину.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Также в ушах у актрисы сверкали гламурные серьги с большими желтыми и белыми камнями.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

На мероприятие Браун пришла со своим мужем Джейком Бонджови - сыном рок-музыканта Джона Бон Джови.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / Фото: Associated Press

Они поженились в мае 2024 года. К алтарю невеста шла в белом кружевном платье от бренда Galia Lahav с глубоким декольте и длинной фатой, а 22-летний жених был в белом смокинге.

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