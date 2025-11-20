Одна из участниц «Мисс Вселенная-2025» упала на сцене и травмировалась: что случилось

Даниэль Латимер / © Associated Press

В Таиланде стартовал 74-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» и во время одного из его этапов состоялся также конкурс национальных костюмов. Это одна из самых зрелищных частей шоу, но во время нее случился неожиданный инцидент.

36-летняя Даниэль Латимер, которая представляла Великобританию, шокировала зрителей, упав на сцене. Образ конкурсантки был отсылкой к персонажу Элизе Дулитл из фильма «Моя прекрасная леди», которую сыграла Одри Хепбенрн. Даниэль была одета в зеленое пальто с красной шалью и такую ​​же зелено-красную шляпу, а перед собой везла тележку с цветами, украшенную надписью «Ковент-Гарден».

Однако этот поступок был намеренным и символизировал взлет Элизы Дулиттл из нищеты в богатство в фильме.

«Те из вас, кто спрашивал, что это был за костюм, надеюсь, поняли. Он очень в моём стиле. Для тех, кто меня не знает, я выросла в Ист-Энде Лондона, пожалуй, в одном из самых бедных районов Великобритании в восьмидесятые», — сказала она.

«Быть ​​девушкой-кокни из Ист-Энда с акцентом Ист-Энда, которая усовершенствовала себя для участия в конкурсе „Мисс Вселенная“, — это символ моей трансформации как человека».

Но все же что-то пошло не так во время ее перформанса — Даниэль в результате падения сломала ноготь.