Одна любовь на всю жизнь: умер супруг Тома Форда

Они пробыли в отношениях 35 лет.

19 сентября в Лос-Анджелесе ушел из жизни супруг 60-летнего американского дизайнера и режиссера Тома Форда - журналист Ричард Бакли, ему было 72 года. Причиной смерти стала длительная болезнь.

Представители дизайнера сообщили, что Ричард мирно умер у себя дома в присутствии Тома и их сына Джека.

"С большой грустью сообщаем, что Том Форд объявил о смерти своего возлюбленного мужа Ричарда Бакли, с которым он состоял в отношениях 35 лет. Ричард ушел из жизни мирно в их доме в Лос-Анджелесе прошлой ночью, пока рядом с ним находились Том и их сын Джек. Он умер по естественным причинам ввиду продолжительной болезни", - говорится в заявлении.

Том и Ричард поженились в 2014 году, но их отношения начались задолго до этого. Они познакомились в 1986 году на показе мод, когда Бакли работал редактором журнала Women's Wear Daily, а Том возглавлял Модный дом Gucci. Пара некоторое время жила в Италии и Лондоне, но в результате обосновалась в США. В 1989 году Ричарду поставили диагноз "рак горла", из-за которого он перенес операцию.

Том Форд и Ричард Бакли / Associated Press

В 2012 году у Тома и Ричарда родился ребенок, который выносила им суррогатная мать. Мальчика назвали Александр Джон "Джек" Бакли Форд. Через два года пара поженилась.

Ричард Бакли родился в США в городе Бингемтон, а свое детство провел как в этой стране, так и во Франции с Германией. Образование получил в Мэрилендском университете в Мюнхене, а карьеру начал в 1979 году в редакции журнала New York Magazine.

Том Форд и Ричард Бакли / Associated Press

На протяжении всей своей журналистской карьеры также работал в изданиях Women's Wear Daily, Vanity Fair и Mirabella, а в 1999 году был назначен главным редактором Vogue Hommes International.

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