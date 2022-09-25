Одна на подиуме, другая - в зрительном зале: Моника Беллуччи и Дева Кассель на показе Dolce & Gabbana

Последнее время ведутся ожесточенные споры, кто красивее - Моника Беллуччи или ее дочь Дева Кассель.

На показе Dolce & Gabbana, который состоялся в Милане вчера, 24 сентября, Моника Беллуччи присутствовала в числе приглашенных звездных гостей, а ее дочь - Дева Кассель - прошлась по подиуму в качестве манекенщицы.

Стоит признать, что и мать и дочь выглядели просто великолепно. Дева Кассель, хоть и не вполне отвечает модельным стандартам на подиуме смотрится весьма эффектно. Кроме того, модельные стандарты в наше время понятие весьма размытое и условное, дизайнеры и зрители приветствуют на подиумах моделей самых разных параметров.

Дева продемонстрировала на показе короткое кружевное платье с чулками и перчатками.

Дева Кассель / Фото: Getty Images

Моника Беллуччи, которая пришла поддержать свою дочь выглядела тоже очень эффектно в черных брюках, двубортном блейзер со скошенной линией плеча и лабутенах, которые можно было узнать по красной подошве.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

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