Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одна на подиуме, другая - в зрительном зале: Моника Беллуччи и Дева Кассель на показе Dolce & Gabbana

Дата публикации
Просмотры
939
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Одна на подиуме, другая - в зрительном зале: Моника Беллуччи и Дева Кассель на показе Dolce & Gabbana

Дева Кассель / Фото: Getty Images

Последнее время ведутся ожесточенные споры, кто красивее - Моника Беллуччи или ее дочь Дева Кассель.

На показе Dolce & Gabbana, который состоялся в Милане вчера, 24 сентября, Моника Беллуччи присутствовала в числе приглашенных звездных гостей, а ее дочь - Дева Кассель - прошлась по подиуму в качестве манекенщицы. 

Стоит признать, что и мать и дочь выглядели просто великолепно. Дева Кассель, хоть и не вполне отвечает модельным стандартам на подиуме смотрится весьма эффектно. Кроме того, модельные стандарты в наше время понятие весьма размытое и условное, дизайнеры и зрители приветствуют на подиумах моделей самых разных параметров. 

Дева продемонстрировала на показе короткое кружевное платье с чулками и перчатками. 

Дева Кассель / © Getty Images
Дева Кассель / Фото: Getty Images

Моника Беллуччи, которая пришла поддержать свою дочь выглядела тоже очень эффектно в черных брюках, двубортном блейзер со скошенной линией плеча и лабутенах, которые можно было узнать по красной подошве. 

Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Читайте также: 

Похожие темы:

Следующая публикация