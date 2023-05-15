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Одна в коралловом, другая - в синем: актриса Шарлиз Терон и ведущая Эмма Уиллис надели одинаковые платья

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Одна в коралловом, другая - в синем: актриса Шарлиз Терон и ведущая Эмма Уиллис надели одинаковые платья

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Это было трикотажное платье из коллекции весна-лето 2023.

На прошлой неделе в Риме состоялась премьера фильма "Форсаж-10", поэтому актриса Шарлиз Терон прилетела в Вечный город, чтобы посетить это мероприятие. В один из дней пребывания в Италии ее сфотографировали папарацци в сопровождении охраны.

Шарлиз была одета в синее платье с высокой горловиной от бренда Alexander McQueen. У наряда была очень необычный дизайн, ведь оно как будто складывалось из разных частей ткани, скрепленных между собой металлическими кольцами.

Платье Терон дополнила черным жакетом, синими ботильонами и солнцезащитными очками.

Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Также кадром в этом платье она поделилась в Instagram.

Точно в таком же наряде от Alexander McQueen на публику вышла еще одна знаменитость – 47-летняя британская телеведущая Эмма Уиллис. Правда, ее платье было в коралловом цвете, а сочетала она его с красными босоножками. В таком наряде она пришла на церемонию BAFTA Television Awards. 

Эмма Уиллис / © Getty Images
Эмма Уиллис / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
203
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