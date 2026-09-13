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- Шоу-бизнес
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Одна в леопардовом платье, другая — в мини: Пэрис и Ники Хилтон устроили эффектный сестринский выход
Знаменитые сестры попали в объективы папарацци в Нью-Йорке в контрастных вечерних образах.
Пэрис Хилтон и ее младшая сестра Ники Хилтон Ротшильд попали в объектив папарацци во время совместного выхода в Нью-Йорке. Для вечера сестры выбрали гламурные наряды, но каждая продемонстрировала свой собственный стиль.
Пэрис появилась в длинном платье с леопардовым принтом, расшитом блестящими пайетками. Наряд имел глубокое декольте, расшитое стразами, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер, приталенный силуэт и высокий разрез сбоку. На плечи знаменитость накинула черное болеро с длинными рукавами.
Образ Пэрис дополнили черные туфли на шпильках, черная сумка с леопардовым принтом из стразов и широкий серебристый чокер, щедро украшенный стразами. Она оставила прямые платиновые волосы распущенными, а от вспышек фотокамер пряталась за черными очками формы «кошачий глаз». У нее был французский маникюр и макияж с глянцевым блеском на губах.
Ники остановила свой выбор на серебристом мини-платье, полностью усыпанном камнями и стразами. Благодаря украшениям наряд эффектно сверкал в свете фотовспышек. Сверху Хилтон надела объемную черную накидку с длинными перьями.
К платью она подобрала блестящие остроносые слингбэки, цепочку с подвеской, бриллиантовые серьги, кольцо и массивные черные солнцезащитные очки. Ее светлые волосы были уложены легкими волнами.
Наряды сестер удачно контрастировали друг с другом: Пэрис сделала ставку на смелый анималистический принт, а Ники — на серебристое сияние и гламурные перья.