ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Одна в мини, другая с поясом-галстуком на талии: участницы "Холостяка" на премьере эротического фильма

Девушки продемоснтрували на кинособытии стильные луки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

В Киеве состоялась премьера первого украинского эротически-исторического триллера "Все оттенки соблазна". На мероприятии побывали финалистка реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина и победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая. Девушки продемонстрировали на ивенте стильные аутфиты.

Анастасия предстала в черном жакете и черной мини-юбке в белую полоску, с черной шнуровкой и высокой посадкой, из-под которой выглядывало белое мини. Лук она дополнила капроновыми колготами, черными высокими сапогами и сумочкой с ручками-цепочками.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Екатерина выбрала для своего появления черный жакет приталенного силуэта, черный топ и черные брюки. На талии она завязала цветной пояс-галстук.

Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая

Напомним, Анастасия Половинкина с большим бантом вместо бюстгальтера позировала в новой фотосессии.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie