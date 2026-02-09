- Дата публикации
Одна в мини, другая с поясом-галстуком на талии: участницы "Холостяка" на премьере эротического фильма
Девушки продемоснтрували на кинособытии стильные луки.
В Киеве состоялась премьера первого украинского эротически-исторического триллера "Все оттенки соблазна". На мероприятии побывали финалистка реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина и победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая. Девушки продемонстрировали на ивенте стильные аутфиты.
Анастасия предстала в черном жакете и черной мини-юбке в белую полоску, с черной шнуровкой и высокой посадкой, из-под которой выглядывало белое мини. Лук она дополнила капроновыми колготами, черными высокими сапогами и сумочкой с ручками-цепочками.
Екатерина выбрала для своего появления черный жакет приталенного силуэта, черный топ и черные брюки. На талии она завязала цветной пояс-галстук.
Напомним, Анастасия Половинкина с большим бантом вместо бюстгальтера позировала в новой фотосессии.