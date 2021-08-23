Одни в шоке, другие - восхищаются: Эшли Грэм показала, как ее муж учит плавать их сына Айзека

Модель plus size показала новые фотографии с отпуска.
33-летняя Эшли Грэм, которая сейчас находится с мужем и сыном на отдыхе, поделилась несколькими снимками в купальниках и показала, как изменилась ее фигура за последние несколько недель.
Живот Эшли подрос, это хорошо видно на снимке, где Эшли позирует в розовом бикини на фоне пальм и темного неба. На животе и бедрах звезды видны растяжки, которые ранее после первых родов модель уже показывала поклонникам.
Также Грэм опубликовала фото, на котором запечатлена в другом купальнике. Она держит сына Айзека на руках, а сама разговаривает по телефону.
А еще Эшли опубликовала видео, которое шокировало многих ее подписчиков. В ролике ее муж Джастин Эрвин и полуторагодовалый сын Айзек плавают в бассейне. Отец стоит у одного края бассейна, а ребенок – у другого. Мальчик прыгает в воду и пытается доплыть до папы без каких-либо средств помощи, чтобы держаться на воде. "Маленький мальчик пловец", - так подписала ролик Эшли.
Не все фолловеры разделили с Эшли такой экстремальный способ научить ребенка плавать. Но были и восторженные комментарии: "Вау, это невероятно", "Восхитительно", "Он так хорош".
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