Одни в шоке, другие - восхищаются: Эшли Грэм показала, как ее муж учит плавать их сына Айзека

Одни в шоке, другие - восхищаются: Эшли Грэм показала, как ее муж учит плавать их сына Айзека

Модель plus size показала новые фотографии с отпуска.

33-летняя Эшли Грэм, которая сейчас находится с мужем и сыном на отдыхе, поделилась несколькими снимками в купальниках и показала, как изменилась ее фигура за последние несколько недель.

Живот Эшли подрос, это хорошо видно на снимке, где Эшли позирует в розовом бикини на фоне пальм и темного неба. На животе и бедрах звезды видны растяжки, которые ранее после первых родов модель уже показывала поклонникам.

Также Грэм опубликовала фото, на котором запечатлена в другом купальнике. Она держит сына Айзека на руках, а сама разговаривает по телефону.

Также читайте Как научить ребенка плавать: почему это полезно и с какого возраста следует начинать заниматься

А еще Эшли опубликовала видео, которое шокировало многих ее подписчиков. В ролике ее муж Джастин Эрвин и полуторагодовалый сын Айзек плавают в бассейне. Отец стоит у одного края бассейна, а ребенок – у другого. Мальчик прыгает в воду и пытается доплыть до папы без каких-либо средств помощи, чтобы держаться на воде. "Маленький мальчик пловец", - так подписала ролик Эшли.

Не все фолловеры разделили с Эшли такой экстремальный способ научить ребенка плавать. Но были и восторженные комментарии: "Вау, это невероятно", "Восхитительно", "Он так хорош".

Читайте также: В мандариновом мини-платье: Эшли Грэм в кокетливом образе показала беременный живот

Эшли Грэм во время второй беременности (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку