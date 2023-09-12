Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Британская актриса продолжает хвастаться идеальной фигурой и рекламировать купальники своей марки.
Элизабет Херли продолжает ошеломлять подписчиков своей невероятной физической формой.
Актриса опубликовала в Instagram серию снимков в купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Лиз позировала в голубом бикини с цепочками. Она похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте.
Позировала Херли на балконе. Свой образ она дополнила прической с локонами и очками в голубой оправе. На шее у нее была деликатная цепочка с подвеской-камешком.
Напомним, ранее Элизабет Херли в красном купальнике продемонстрировала упругие ягодицы.
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