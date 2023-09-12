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Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
620
Время на прочтение
1 мин
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Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса продолжает хвастаться идеальной фигурой и рекламировать купальники своей марки.

Элизабет Херли продолжает ошеломлять подписчиков своей невероятной физической формой.

Актриса опубликовала в Instagram серию снимков в купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Лиз позировала в голубом бикини с цепочками. Она похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Позировала Херли на балконе. Свой образ она дополнила прической с локонами и очками в голубой оправе. На шее у нее была деликатная цепочка с подвеской-камешком.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет Херли в красном купальнике продемонстрировала упругие ягодицы.

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Дата публикации
Просмотры
620
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