Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли продолжает ошеломлять подписчиков своей невероятной физической формой.

Актриса опубликовала в Instagram серию снимков в купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Лиз позировала в голубом бикини с цепочками. Она похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Позировала Херли на балконе. Свой образ она дополнила прической с локонами и очками в голубой оправе. На шее у нее была деликатная цепочка с подвеской-камешком.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет Херли в красном купальнике продемонстрировала упругие ягодицы.

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