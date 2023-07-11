Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в полосатом бикини похвасталась стройной фигурой

Британская актриса часто радует фолловеров пикантными фотографиями в стильных купальниках.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимок с отдыха на пляже. Перед фотокамерой красавица позировала у пальмы в черно-белом полосатом бикини от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, состоявшего из лифа-бандо и плавок на завязках.
Фигура актриса выглядит стройной и сексуальной. Так держать, Лиз.
Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала подтянутое тело в трех сплошных купальниках: голубом, белом и черном.
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