Ого-го какая: 58-летняя Элизабет Херли в полосатом бикини похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимок с отдыха на пляже. Перед фотокамерой красавица позировала у пальмы в черно-белом полосатом бикини от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, состоявшего из лифа-бандо и плавок на завязках.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Фигура актриса выглядит стройной и сексуальной. Так держать, Лиз.

Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала подтянутое тело в трех сплошных купальниках: голубом, белом и черном.

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