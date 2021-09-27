Ого, как смело: бывшая девушка Ди Каприо показала, как выглядит обнаженной

29-летняя Нина Агдал опубликовала свое обнаженное селфи.
Датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал, решила взбудоражить воображение фолловеров в Instagram своим откровенным фото. Красотка обнажилась и сделала селфи в зеркале.
Модель продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы. Грудь Агдал прикрыла рукой.
"Вы знаете, что хорошо выглядит обнаженным? Уверенность", - подписала снимок Нина.
Еще манекенщица любит фотографироваться в купальниках. Ранее она сексуально позировала на пляже в голубом бикини.
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