Ого, какая: 51-летняя Ева Герцигова в "голом" комбинезоне позировала на Венецианском кинофестивале

Чешская топ-модель ошеломила своим красивым и стройным видом.
Ева Герцигова посетила 81-й Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли.
Модель привлекла внимание провокационным образом, в котором смело позировала на красной дорожке.
На ней был прозрачный комбинезон с принтом, сверху которого она одела черный наряд. Он состоял из двух полосок на груди с халтером, ткани спереди, которая имитировала трусы с золотыми цепочками, и длинной прозрачной юбки сзади.
Аутфит Ева дополнила черными остроносыми замшевыми туфлями на шпильках, а также массивной золотой цепочкой с большой подвеской в виде маски. У нее была объемная укладка с кудрями, которая очень ей идет и делает ее лук эффектным, нежный макияж и бордовый маникюр.
Герцигова выглядела роскошно и стройно. Она приковала к себе внимание всех присутствовавших на кинофестивале.
Напомним, Ева Герцогова пришла на Каннский кинофестиваль в закрытом леопардовом платье макси с обнаженной спиной и разрезом сзади.
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