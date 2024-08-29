Ого, какая: 51-летняя Ева Герцигова в "голом" комбинезоне позировала на Венецианском кинофестивале

Ева Герцигова посетила 81-й Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Модель привлекла внимание провокационным образом, в котором смело позировала на красной дорожке.

Ева Герцогова / Фото: Associated Press

На ней был прозрачный комбинезон с принтом, сверху которого она одела черный наряд. Он состоял из двух полосок на груди с халтером, ткани спереди, которая имитировала трусы с золотыми цепочками, и длинной прозрачной юбки сзади.

Ева Герцогова / Фото: Associated Press

Ева Герцогова / Фото: Associated Press

Аутфит Ева дополнила черными остроносыми замшевыми туфлями на шпильках, а также массивной золотой цепочкой с большой подвеской в виде маски. У нее была объемная укладка с кудрями, которая очень ей идет и делает ее лук эффектным, нежный макияж и бордовый маникюр.

Ева Герцогова / Фото: Associated Press

Герцигова выглядела роскошно и стройно. Она приковала к себе внимание всех присутствовавших на кинофестивале.

Ева Герцогова / Фото: Associated Press

Напомним, Ева Герцогова пришла на Каннский кинофестиваль в закрытом леопардовом платье макси с обнаженной спиной и разрезом сзади.

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