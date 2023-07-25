Ого, какая: 52-летняя актриса в розовом мини-платье с пышным декольте прогулялась по Нью-Йорку

Кения Мур выбрала для своего выхода образ в стиле куклы Барби.

Американская актриса и звезда теле-сериала "Настоящие домохозяйки из Атланты" – Кения Мур – попала в объективы папарацци, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка.

Знаменитость привлекла внимание своим ярким гламурным аутфитом. На Кении было розовое мини-платье с пайетками, которое бы точно понравилось кукле Барби.

Наряд имел вырезы на талии и откровенное декольте, которое подчеркнуло ее сексуальную пышную грудь.

Кения Мур / Фото: Getty Images

Лук Мур дополнила босоножками цвета металлик на высокой платформе и шпильках. Она сделала прическу с высоким хвостом и локонами, макияж с розовыми тенями и помадой, уши украсила серебряными серьгами с камнями, а руку – кольцами и браслетом. Молочный маникюр завершил образ Кении.

Даже и не скажешь, что актрисе 52 года, ведь она выглядит намного моложе – у нее красивая упругая кожа без единой морщины.

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