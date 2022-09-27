Ого какая: 53-летняя Хелена Кристенсен позировала перед камерой в нижнем белье

Датская супермодель Хелена Кристенсен предстала перед камерой в нижнем белье, а несколькими снимками поделилась на своей странице в Instagram.

Хелена стала лицом коллекции белья от лондонского бренда Coco de Mer Icons. Кристенсен является поклонницей бренда и сотрудничает с маркой уже во второй раз.

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Кроме того, что манекенщица позировала перед объективом фотографа в кружевных бельевых комплектах, она еще и выступила в лице креативного директора этой фотосессии.

Модель предстала в кадре в прозрачных бюстгальтерах, кружевных боди и сексуальных чулках, а также в туфлях и босоножках на высоких шпильках. Ее образ сексапильной дивы был дополнен красной помадой и красным маникюром. В блоге модель поделилась также несколькими закадровыми фотографиями и показала, как проходил процесс съемок фотосессии.

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Напомним, прославилась Кристенсен в конце 1980-х и начале 1990-х годов, и была одной из "ангелов" Victoria's Secret вместе с Тайрой Бэнкс и Стефани Сеймур. До сих пор Хелена выглядит потрясающе и демонстрирует, что она еще ого-го.

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