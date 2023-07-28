Ого, какая: 55-летняя Кайли Миноуг надела "голое" платье на мероприятие

У певицы был сногсшибательный образ.
Австралийская суперзвезда Кайли Миноуг посетила мероприятие в Лас-Вегасе посвященное ее грядущему шоу в заведении The Venetian Las Vegas.
Для презентации будущей серии концертов, которые стартуют осенью, певица надела соблазнительное черное платье с "голым" эффектом. Наряд был ниже колен, полупрозрачным и по всей длине был оформлен оборками.
Также у платья были широкие бретельки и вставка спереди из более плотной черной ткани. Образ звезда дополнила идеальной укладкой, несколькими браслетами на запястьях и черными туфлями с ремешками.
На странице в соцсети Кайли показала как позировала в этом платье.
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