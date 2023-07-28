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Ого, какая: 55-летняя Кайли Миноуг надела "голое" платье на мероприятие

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1361
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какая: 55-летняя Кайли Миноуг надела "голое" платье на мероприятие

Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

У певицы был сногсшибательный образ.

Австралийская суперзвезда Кайли Миноуг посетила мероприятие в Лас-Вегасе посвященное ее грядущему шоу в заведении The Venetian Las Vegas. 

Для презентации будущей серии концертов, которые стартуют осенью, певица надела соблазнительное черное платье с "голым" эффектом. Наряд был ниже колен, полупрозрачным и по всей длине был оформлен оборками.

Также у платья были широкие бретельки и вставка спереди из более плотной черной ткани. Образ звезда дополнила идеальной укладкой, несколькими браслетами на запястьях и черными туфлями с ремешками.

Кайли Миноуг / © Getty Images
Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

На странице в соцсети Кайли показала как позировала в этом платье.

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Дата публикации
Просмотры
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