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Ого, какая: 57-летняя Элизабет Херли в бикини похвасталась сексуальным декольте и стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1903
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какая: 57-летняя Элизабет Херли в бикини похвасталась сексуальным декольте и стройной фигурой

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса обожает фотографироваться и снимать видео в купальниках.

Элизабет Херли порадовала фолловеров в Instagram горячим видео. На нем соблазнительница Лиз предстала в бирюзовом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с металлической золотистой фурнитурой. Актриса продемонстрировала стройную фигуру и похвасталась сексуальным декольте.

"Снова в бикини", — подписала она видео.

Пляжный лук Херли дополнила солнцезащитными очками и укладкой.

Как видим, Элизабет не теряет своей идеальной формы. Она продолжает примерять купальники и мотивировать других работать над своим телом, чтобы выглядеть так безупречно, как она.

Напомним, Херли на одно из мероприятий приехала в розовом платье миди с кейп-накидкой, в розовых босоножках на платформе и каблуке, дополнив образ большими серьгами с камнями в ушах.

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Дата публикации
Просмотры
1903
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