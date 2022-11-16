Ого, какая: 57-летняя Элизабет Херли в бикини похвасталась сексуальным декольте и стройной фигурой

Британская актриса обожает фотографироваться и снимать видео в купальниках.
Элизабет Херли порадовала фолловеров в Instagram горячим видео. На нем соблазнительница Лиз предстала в бирюзовом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с металлической золотистой фурнитурой. Актриса продемонстрировала стройную фигуру и похвасталась сексуальным декольте.
"Снова в бикини", — подписала она видео.
Пляжный лук Херли дополнила солнцезащитными очками и укладкой.
Как видим, Элизабет не теряет своей идеальной формы. Она продолжает примерять купальники и мотивировать других работать над своим телом, чтобы выглядеть так безупречно, как она.
Напомним, Херли на одно из мероприятий приехала в розовом платье миди с кейп-накидкой, в розовых босоножках на платформе и каблуке, дополнив образ большими серьгами с камнями в ушах.
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