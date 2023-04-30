Ого, какая: 57-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини похвасталась стройной фигурой

Актриса сама рекламирует купальники собственного бренда, которые выглядят невероятно на ее сексуальной фигуре.

Элизабет Херли продолжает восхищать всех своей роскошной физической формой. В Instagram актриса опубликовала снимки с отдыха на Мальдивах, на которых она рекламирует эффектную пляжную одежду от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Лиз предстала в леопардовом бикини на завязках и с золотистой фурнитурой.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

"Ура!! Мое любимое бикини Cheetah снова в наличии", — подписала она фотографии.

Херли продемонстрировала не только стройную подтянутую фигуру, но и похвасталась сексуальным декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Пляжный лук звезда дополнила укладкой с локонами, макияжем смоки-айс и серьгами-кольцами.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет демонстрировала стройную фигуру в белом бикини на завязках и с металлической фурнитурой в виде цепочек.

Читайте также: