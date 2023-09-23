Ого, какая: 60-летняя Деми Мур пришла на модное шоу в жакете с откровенным декольте и собачкой под мышкой

Голливудская актриса Деми Мур не перестает удивлять, поскольку в свои 60 лет выглядит просто превосходно. Сейчас она проводит время в Милане, где продолжается Неделя моды. Там Деми уже посетила показ Fendi в водолазке и юбке с драпировкой, а 22 сентября блистала среди гостей на шоу Versace.

Образ Деми был очень гламурным, поскольку она надела золотистые штаны с бахромой и синий шелковый жакет. Под жакетом у звезды ничего не было, а декольте было настолько глубоким, что особо привлекало внимание. Также на рукавах и передней части этого жакета была аппликация.

Дополнила она образ серебристыми босоножками на каблуках, легким макияжем и распустила волосы. Однако пришла на показ к Донателле Версаче не одна, а со своим любимым чихуахуа по кличке Пилаф. Маленького друга она постоянно держала на руках.

Деми Мур / Фото: Getty Images

На публике с любимым псом также на этой неделе появилась дочь Майкла Джексона Пэрис. Она пришла на мероприятие в Беверли-Хиллз с собакой по кличке Коа, но животному явно не нравилось такое внимание и вспышки фотокамер из-за чего он прятался за хозяйку.

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