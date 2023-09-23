Ого, какая: 60-летняя Деми Мур пришла на модное шоу в жакете с откровенным декольте и собачкой под мышкой

Звезда выбрала очень смелый наряд, акцентировав внимание на роскошном декольте.
Голливудская актриса Деми Мур не перестает удивлять, поскольку в свои 60 лет выглядит просто превосходно. Сейчас она проводит время в Милане, где продолжается Неделя моды. Там Деми уже посетила показ Fendi в водолазке и юбке с драпировкой, а 22 сентября блистала среди гостей на шоу Versace.
Образ Деми был очень гламурным, поскольку она надела золотистые штаны с бахромой и синий шелковый жакет. Под жакетом у звезды ничего не было, а декольте было настолько глубоким, что особо привлекало внимание. Также на рукавах и передней части этого жакета была аппликация.
Дополнила она образ серебристыми босоножками на каблуках, легким макияжем и распустила волосы. Однако пришла на показ к Донателле Версаче не одна, а со своим любимым чихуахуа по кличке Пилаф. Маленького друга она постоянно держала на руках.
На публике с любимым псом также на этой неделе появилась дочь Майкла Джексона Пэрис. Она пришла на мероприятие в Беверли-Хиллз с собакой по кличке Коа, но животному явно не нравилось такое внимание и вспышки фотокамер из-за чего он прятался за хозяйку.
Читайте также:
- В розовом купальнике и с крошечным чихуахуа: Деми Мур показала фото с отдыха
- Выглядела стильно и молодо: 60-летняя Деми Мур сходила на вечеринку известной актрисы с дочерьми
- В твидовом костюме и с культовой сумкой на поясе: 60-летняя Деми Мур посетила модный показ Dior