Ого, какая: американская дрэг-квин пришла на бал в платье с откровенным декольте и разрезом до талии

25-летняя блондинка в смелом вечернем наряде похвасталась стройной фигурой.
Дрэг-квин Джиджи Гуд посетила балл Zodiac, состоявшийся в имении Гудини в Лос-Анджелесе.
Для такого события Гуд выбрала красивый и провокационный одновременно образ. Она была одета в вечернее черное платье, расшитое блестками и длинным бисером, со шлейфом. Наряд имел откровенное глубокое декольте и высокий разрез до талии, через который Джиджи демонстрировала свои стройные ноги.
Аутфит дрэг-квин дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуках.
Блондинка также похвасталась экстравагантной прической, которая была похожей на зонтик. Она сделала макияж с черными стрелками, красные маникюр и педикюр, украсила уши серьгами с камнями, а руки – браслетом и кольцами.
Читайте также:
- Очень откровенно: испанская дрэг-квин в плаще на голое тело сверкнула кружевными трусами на вечеринке
- В жакете на голое тело, штанах с разрезами и длинным маникюром: американская дрэг-квин в Венеции
- С арт-макияжем и в банановом платье с воланами: яркая американская дрэг-квин на улицах Лос-Анджелеса.