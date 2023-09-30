Ого, какая: американская дрэг-квин пришла на бал в платье с откровенным декольте и разрезом до талии

Дрэг-квин Джиджи Гуд посетила балл Zodiac, состоявшийся в имении Гудини в Лос-Анджелесе.

Для такого события Гуд выбрала красивый и провокационный одновременно образ. Она была одета в вечернее черное платье, расшитое блестками и длинным бисером, со шлейфом. Наряд имел откровенное глубокое декольте и высокий разрез до талии, через который Джиджи демонстрировала свои стройные ноги.

Джиджи Гуд / Фото: Associated Press

Аутфит дрэг-квин дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуках.

Блондинка также похвасталась экстравагантной прической, которая была похожей на зонтик. Она сделала макияж с черными стрелками, красные маникюр и педикюр, украсила уши серьгами с камнями, а руки – браслетом и кольцами.

Джиджи Гуд / Фото: Associated Press

Читайте также: