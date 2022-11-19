Ого, какая: американская певица без бюстгальтера продемонстрировала на вечеринке большую обнаженную грудь

29-летняя артистка Tinashe – очень смелая девушка. Она приковала взгляды гостей к своему откровенному и пышному декольте.

Певица Tinashe посетила вечеринку GQ Men of the Year 2022, которая прошла в West Hollywood Edition в Калифорнии.

Девушка произвела фурор своим появлением на пати, ведь она пришла туда в провокационном луке.

На артистке был стильный серый костюм, состоявший из брюк с рюшами и жакета с длинными рукавами. Жакет Tinashe надела на голое тело.

Tinashe / Фото: Associated Press

Вместо бюстгальтера звезда выбрала аксессуар в виде золотой цепочки от бренда Ottolinger & EERA, который украшал ее обнаженное туловище от шеи и до пупка.

Tinashe / Фото: Associated Press

Она смело позировала фотографам, демонстрируя свою соблазнительную пышную грудь.

Tinashe / Фото: Associated Press

Свой образ артистка дополнила черными туфлями и длинными золотыми серьгами с камнями. Волосы она уложила в локоны и сделала насыщенный макияж с наращенными ресницами и красной помадой на губах.

Tinashe / Фото: Associated Press

Напомним, а чилийская певица Ками на церемонию награждения премии Latin Grammy Awards пришла без нижнего белья. На ней было длинное платье темного оттенка цвета металлик, которое имело большой вырез от талии до бедра.

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