Ого, какая: американская певица платьем с пайетками подчеркнула пышную грудь

Американская певица Джессика Джеймс Декер посетила 56-ю ежегодную церемонию вручения наград Country Music Association Awards, которая состоялась на Bridgestone Arena в Нэшвилле.

На красной дорожке красавица предстала в красном обтягивающем платье со стразами и с сексуальным декольте от бренда Area, которое прекрасно подчеркнуло пышную грудь Джессики.

Джессика Джеймс Декер / Фото: Associated Press

Аутфит Декер дополнила красными босоножками и клатчем. Она сделала красивую объемную прическу с локонами и макияж с бежево-шоколадным блеском и пышными ресницами. В ушах у нее были серьги-гвоздики с бриллиантами, на шее – деликатная подвеска на золотой цепочке, а на руке – кольцо с камнями.

Джессика Джеймс Декер / Фото: Associated Press

Напомним, на премии CMA Awards побывала также Кэти Перри, которая позировала перед камерами в стильном костюме из денима с откровенным декольте.

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