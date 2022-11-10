Ого, какая: американская певица платьем с пайетками подчеркнула пышную грудь

34-летняя Джессика Джеймс Декер в роскошном обтягивающем платье пришла на музыкальную церемонию.
Американская певица Джессика Джеймс Декер посетила 56-ю ежегодную церемонию вручения наград Country Music Association Awards, которая состоялась на Bridgestone Arena в Нэшвилле.
На красной дорожке красавица предстала в красном обтягивающем платье со стразами и с сексуальным декольте от бренда Area, которое прекрасно подчеркнуло пышную грудь Джессики.
Аутфит Декер дополнила красными босоножками и клатчем. Она сделала красивую объемную прическу с локонами и макияж с бежево-шоколадным блеском и пышными ресницами. В ушах у нее были серьги-гвоздики с бриллиантами, на шее – деликатная подвеска на золотой цепочке, а на руке – кольцо с камнями.
Напомним, на премии CMA Awards побывала также Кэти Перри, которая позировала перед камерами в стильном костюме из денима с откровенным декольте.
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