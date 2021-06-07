Ого, какая: Белла Хадид продемонстрировала эффектный образ в спортивном костюме

24-летняя модель попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Белла Хадид - любительница спортивного стиля 90-х и нулевых, поэтому часто появляется в подобных нарядах. Но в свои образы модель всегда разбавляет трендовыми аксессуарами.

На выходных ее заметили в Вест-Виллидж в эффектном образе, ведь Белла сочетала красный костюм Stussy с лампасами и белое спортивное белье. Чтобы комплект был заметен, модель расстегнула бомбер, а брюки спустила на бедра.

Также она добавила в этот образ любимое украшение от знаменитого ювелирного бренда Bvlgari - медальон на золотой цепочке, и белые кроссовки Calvin Klein. На глазах у нее были имиджевые очки, на лице - маска, а на плече - маленькая сумка.

Белла Хадид / Getty Images

Напомним, в апреле Белла принимала участие в показе новой коллекции Michael Kors, во время которого дефилировала прямо на улице. Тогда красотка примеряла красное трикотажное мини с высокой горловиной, красное лакированное пальто и туфли-лодочки на каблуке и еще несколько образов от дизайнера.

Белла Хадид / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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