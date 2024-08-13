Ого какая: британская телезвезда в откровенном платье похвасталась пышной грудью

Британская телезвезда Хлоя Ферри продемонстрировала в Instagram свой сексуальный аутфит, в котором она собралась на вечеринку.

Женщина надела откровенное платье, состоявшее из красно-черной юбки с разрезом и двух кружевных полосок, которые немного прикрывали ее грудь.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя сделала селфи и продемонстрировала на камеру пышный бюст.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой образ Ферри дополнила укладкой с локонами, насыщенным макияжем с красной помадой и золотыми браслетами.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в черном бикини и черной прозрачной юбке макси продемонстрировала перед камерой пышные и сексуальные ягодицы.

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