Ого какая: британская телезвезда в откровенном платье похвасталась пышной грудью

Хлоя Ферри обожает носить наряды, которыми подчеркивает свои сексуальные формы.
Британская телезвезда Хлоя Ферри продемонстрировала в Instagram свой сексуальный аутфит, в котором она собралась на вечеринку.
Женщина надела откровенное платье, состоявшее из красно-черной юбки с разрезом и двух кружевных полосок, которые немного прикрывали ее грудь.
Хлоя сделала селфи и продемонстрировала на камеру пышный бюст.
Свой образ Ферри дополнила укладкой с локонами, насыщенным макияжем с красной помадой и золотыми браслетами.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в черном бикини и черной прозрачной юбке макси продемонстрировала перед камерой пышные и сексуальные ягодицы.
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