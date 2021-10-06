Ого, какая: Деми Роуз топлес похвасталась пышной грудью

Британская "Ким Кардашьян" продолжает обольщать фолловеров откровенными образами.

Деми Роуз – девушка без комплексов. Она очень расковано чувствует себя перед камерой, и не важно - одета она или раздета.

Красотка устроила откровенный фотосет в очередном сексуальном образе. Деми предстала перед камерой топлесс. Из одежды на модели были черные стринги и ковбойская шляпа.

Сначала Деми похвасталась пышной грудью, прикрыв ее руками.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Затем знаменитость продемонстрировала пышные ягодицы, которыми очень гордится, и при каждй возможности их показывает.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Пышные формы Роуз нравится многим мужчинам, поэтому среди ее фолловеров очень сильной половины человечества.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

А вчера смелая Деми хвасталась своей фигурой "песочные часы" в леопардовом купальнике, который дополнила леопардовыми босоножками на шпильке.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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