Ого, какая: Деми Роуз топлес похвасталась пышной грудью

Британская "Ким Кардашьян" продолжает обольщать фолловеров откровенными образами.
Деми Роуз – девушка без комплексов. Она очень расковано чувствует себя перед камерой, и не важно - одета она или раздета.
Красотка устроила откровенный фотосет в очередном сексуальном образе. Деми предстала перед камерой топлесс. Из одежды на модели были черные стринги и ковбойская шляпа.
Сначала Деми похвасталась пышной грудью, прикрыв ее руками.
Затем знаменитость продемонстрировала пышные ягодицы, которыми очень гордится, и при каждй возможности их показывает.
Пышные формы Роуз нравится многим мужчинам, поэтому среди ее фолловеров очень сильной половины человечества.
А вчера смелая Деми хвасталась своей фигурой "песочные часы" в леопардовом купальнике, который дополнила леопардовыми босоножками на шпильке.
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