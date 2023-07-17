Ого, какая: Деми Роуз в бикини цвета манго продемонстрировала пышную грудь

Британская модель продолжает хвастаться своим отдыхом на испанском курорте.
Деми Роуз наслаждается отпуском, который проводит на Ибице. На этот раз красавица сделала селфи во время прогулки по Средиземному морю на яхте.
На модели было бикини цвета манго. Роуз похвасталась на камеру своей большой сексуальной грудью, от которой просто не отвести взгляд.
С нетерпением ждем новых фотографий в купальнике от Деми.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала пикантный образ в прозрачном платье, под которым отсутствовал бюстгальтер.
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