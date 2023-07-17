Ого, какая: Деми Роуз в бикини цвета манго продемонстрировала пышную грудь

Деми Роуз наслаждается отпуском, который проводит на Ибице. На этот раз красавица сделала селфи во время прогулки по Средиземному морю на яхте.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На модели было бикини цвета манго. Роуз похвасталась на камеру своей большой сексуальной грудью, от которой просто не отвести взгляд.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

С нетерпением ждем новых фотографий в купальнике от Деми.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала пикантный образ в прозрачном платье, под которым отсутствовал бюстгальтер.

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