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Ого, какая: Деми Роуз в бикини цвета манго продемонстрировала пышную грудь

Ого, какая: Деми Роуз в бикини цвета манго продемонстрировала пышную грудь

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какая: Деми Роуз в бикини цвета манго продемонстрировала пышную грудь

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель продолжает хвастаться своим отдыхом на испанском курорте.

Деми Роуз наслаждается отпуском, который проводит на Ибице. На этот раз красавица сделала селфи во время прогулки по Средиземному морю на яхте.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На модели было бикини цвета манго. Роуз похвасталась на камеру своей большой сексуальной грудью, от которой просто не отвести взгляд.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

С нетерпением ждем новых фотографий в купальнике от Деми.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала пикантный образ в прозрачном платье, под которым отсутствовал бюстгальтер.

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Дата публикации
Просмотры
359
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