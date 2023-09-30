Ого, какая: Деми Роуз в лавандовом боди продемонстрировала большую пятую точку

Деми Роуз порадовала фолловеров Instagram новым пикантным контентом. Красавица показала свой обольстительный образ, в котором она развлекалась на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

На модели было лавандово-нюдовое боди, украшенное стразами и камнями.

Деми сфотографировалась спиной к фотокамере, чтобы похвастаться своими большими сексуальными ягодицами.

Аутфит Деми дополнила африканскими косичками, стильными солнцезащитными очками и кольцами.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показала еще один откровенный лук с фестиваля. Она в красном бикини похвасталась пышным бюстом.

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