Ого, какая: Деми Роуз в леопардовом халате с перьями похвасталась сексуальным декольте и ногами

Деми Роуз обожает соблазнять фолловеров в Instagram своими откровенными образами, в которых она не устает фотографироваться.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В этот раз модель продемонстрировала обольстительный лук в леопардовом халате с перьями, под которым на ней был черный бюстгальтер. Красавица похвасталась сексуальным пышным бюстом и ногами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит она дополнила леопардовыми босоножками на шпильках с серебряными широкими ремешками на лодыжках. Роуз накрутила локоны и собрала их в элегантную объемную прическу. В ушах у нее были золотистые круглые серьги с логотипом Chanel.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель соблазнительно позировала на диване с леопардовым покрывалом. А на стене висела картина с изображением леопардов.

Напомним, в прошлый раз провокационная Деми Роуз без белья позировала на камеру.

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