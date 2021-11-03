Ого, какая: Деми Роуз в образе Бубновой дамы похвасталась пышным декольте

Модель произвела фурор в соцсети своим роскошным аутфитом на Хэллоуин.
Деми Роуз повеселилась на Хэллоуин-вечеринке, для которой подготовила эффектный аутфит. Модель предстала в образе Бубновой дамы. Ее было не узнать.
В Instagram красотка показала снимки, на которых позировала в этом необычном луке.
Одета Деми была в красное роскошное платье с многослойной асимметричной юбкой и откровенным декольте.
Образ Роуз дополнила красными перчатками со стразами на пальцах, красными туфлями, инкрустированными стразами, и красным экстравагантным головным убором, расшитым камнями. Сзади у нее был огромный воротник в виде сердца из бубновых карт.
Эффектности аутфиту добавил тематический макияж. В руках она держала карты с логотипом Louis Vuitton.
"Конечно, я могу быть королевой твоего сердца", - подписала снимки Деми.
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