Ого, какая: Деми Роуз в откровенном платье с вырезами продемонстрировала пышные формы

Ого, какая: Деми Роуз в откровенном платье с вырезами продемонстрировала пышные формы

Британская "Ким Кардашьян" любит носить откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее соблазнительную фигуру.

Деми Роуз обожает носить провокационные наряды, которые подчеркивают ее сексуальные пышные формы.

На этот раз красотка примерила откровенное медно-оранжевое платье из новой коллекции бренда PrettyLittleThing, которую они разработали вместе.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Наряд имел множество вырезов на животе и бедрах.

Сзади фигура Деми "песочные часы" выглядела так же эффектно, как и спереди.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Две полоски не полностью прикрывали пышную сексуальную грудь Роуз. В общем, это платье идеально подходит ей.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Аутфит девушка дополнила укладкой, макияжем с медными тенями на веках и пластиковыми босоножками на шпильках.

Напомним, недавно Деми запечатлели папарацци на улицах Лондона. Она была одета в пудровое мини-платье с черным принтом и на тонких бретельках из этой же коллекции. Наряд имел пикантное декольте.

Деми Роуз / Getty Images

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