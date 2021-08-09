Ого, какая: Деми Роуз в откровенном платье с вырезами продемонстрировала пышные формы

Британская "Ким Кардашьян" любит носить откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее соблазнительную фигуру.
Деми Роуз обожает носить провокационные наряды, которые подчеркивают ее сексуальные пышные формы.
На этот раз красотка примерила откровенное медно-оранжевое платье из новой коллекции бренда PrettyLittleThing, которую они разработали вместе.
Наряд имел множество вырезов на животе и бедрах.
Сзади фигура Деми "песочные часы" выглядела так же эффектно, как и спереди.
Две полоски не полностью прикрывали пышную сексуальную грудь Роуз. В общем, это платье идеально подходит ей.
Аутфит девушка дополнила укладкой, макияжем с медными тенями на веках и пластиковыми босоножками на шпильках.
Напомним, недавно Деми запечатлели папарацци на улицах Лондона. Она была одета в пудровое мини-платье с черным принтом и на тонких бретельках из этой же коллекции. Наряд имел пикантное декольте.
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