Ого, какая: Деми Роуз в прозрачном платье похвасталась пышными ягодицами

26-летняя британская "Ким Кардашьян" показала новые пикантные снимки.

Деми Роуз обожает хвастаться своими пышными формами, поэтому ее фотоблог просто завален откровенными снимками, на которых она выставлять на показ свои прелести.

На этот раз красотка в кремовом прозрачном платье от бренда PrettyLittleThing, лицом которого она является, продемонстрировала пышные ягодицы. В руке она держала соломенную шляпу. В таком луке Деми вышла на прогулку по природе.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"Земля - это то, что нас всех объединяет", - подписала она снимок.

Еще Роуз похвасталась пышным бюстом в топе-сетке. От такого декольте тяжело оторвать взгляд. Свой аутфит она дополнила соломенной шляпой, укладкой с локонами и легким макияжем с пышными ресницами.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Напомним, больше всего Деми любит сниматься без нижнего белья. Недавно она показала откровенные кадры без бюстгальтера.

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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