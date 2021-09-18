Ого, какая: Деми Роуз в ромпере с декольте похвасталась большим бюстом

Ого, какая: Деми Роуз в ромпере с декольте похвасталась большим бюстом

Британская "Ким Кардашьян" продемонстрировала очередной провокационный лук.

Деми Роуз не может жить без откровенных фотосессий. Девушка вновь устроила себе фотосет в пикантном образе.

Перед камерой красотка предстала в черном обтягивающем ромпере с глубоким откровенным декольте, который позволил ей продемонстрировать свою большую сексуальную грудь.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Аутфит Деми дополнила укладкой с локонами, макияжем с красной помадой и очками-лисичками в белой оправе. Она также похвасталась своими пышными аппетитными ягодицами на камеру.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Позировала Роуз возле красного кабриолета, который мы ранее видели на ее снимках в Instagram.

Еще она показала фото, на котором позировала возле вертолета. Одета она была в топ на завязках, одетый на голое тело, и велосипедки.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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