Ого, какая: эффектная Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном наряде

Если вчера 54-летняя актриса, певица и бизнес-леди - Дженнифер Лопес - появилась в праздничной промокампании бельевого бренда, приуроченной к приближающемуся Рождеству, в домашнем луке – шелковой алой пижаме, то сегодня продемонстрировала более смелый образ.

Она примерила шоколадный наряд от Valentino, состоящий из брюк-палаццо, откровенной жилетки, держащийся на двух застежках, и пальто, расшитого камнями. Свой образ Джен дополнила макияжем в бронзовых оттенках, выполненным косметикой именного бренда Лопес - JLo Beauty, и густыми накладными ресницами.

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Напомним, ранее Дженнифер Лопес в кружевном платье с разрезом до бедра сияла на гала-концерте. На ивенте поп-дива появилась в сопровождении своего возлюбленного – Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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