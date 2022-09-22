Ого, какая: Ева Лонгория вышла на прогулку в экстремально коротком платье и ботфортах

Ева Лонгория любит экспериментировать со своими луками. Вот и на этот раз актриса решила приятно удивить поклонников.

Звезда вышла на прогулку в черном трикотажном платье, едва прикрывавшем ее пятую точку.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Наряд Ева дополнила высокими замшевыми ботфортами на шпильках и разноцветной сумкой от британского бренда Kurt Geiger на золотых ручках-цепочках.

Аутфит Лонгория дополнила красивой прической с локонами и стильными очками. Позировала она спиной к камере, демонстрируя свой сексуальный дерзкий образ.

Напомним, недавно Ева в плавках похвасталась плоским животом.

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