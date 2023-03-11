Ого, какая грудь: модель Playboy вышла на улицу в блестящем платье с откровенным декольте

На улицах Лос-Анджелеса папарацци подловили 28-летнюю американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье.

Девушка привлекла к себе внимание откровенным луком. Она была одета в асимметричное серебряно-золотое платье, расшитое пайетками и бисером. С одной стороны наряд обнажал ногу Лиз до бедра.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Но главным акцентом в ее образе было сексуальное глубокое декольте, в котором едва поместилась ее большая грудь. Чтобы бюст выглядел более привлекательно, Шевалье смазала его мерцающим шиммером.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила перламутровыми босоножками на высокой платформе и каблуках, а также черным клатчем с металлической фурнитурой.

Модель распустила волосы, сделала вечерний макияж с блестящими тенями и длинными накладными ресницами. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на руке – браслет с камнями и кольцо с красным сердечком. Французский маникюр и розовый педикюр завершили эффектный образ Элизабет.

Напомним, певица Жанель Моне пришла на фестиваль American Black Film в экстравагантном золотом мини-платье от бренда Gaurav Gupta, которое имело пикантное декольте и обнаженный живот.

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