Ого, какая грудь: звезда Instagram в миниатюрном красном платье вышла на прогулку

Звездные красотки знают, как привлечь к себе внимание на улицах и светских мероприятиях.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала звезда Instagram Корри Йи. Девушка выбрала для своего выхода обольстительный образ, поэтому не заметить ее было просто невозможно.

Корри одела миниатюрное красное платье без бретелек, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру и красивые ноги. А еще наряд акцентировал внимание на пышном и сексуальном декольте Йи, на которое все обращали внимание.

Корри Йи / Фото: Getty Images

Аутфит девушка дополнила бежевыми туфлями на шпильках и белой сумочкой на цепочке. Корри распустила волосы, сделала макияж с пышными накладными ресницами и украсила уши серьгами-кольцами.

Напомним, папарацци подловили радиоведущую Аманду Холден по дороге на работу. На ней было трикотажное платье в рубчик с белой каемочкой, пикантным вырезом в зоне декольте и разрезом сбоку, сквозь которое были заметны ее соски.

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