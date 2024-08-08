Ого, какая: Хайди Клум подчеркнула фигуру откровенным леопардовым купальником

Топ-модель сейчас находится в отпуске с мужем.

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – отправилась в отпуск вместе с мужем – 34-летним музыкантом Томом Каулитцем, в котором отметили пятую годовщину со дня свадьбы.

Фото: Instagram Хайди Клум

В своем Instagram модель показала видео, на котором позирует в эффектном и откровенном купальнике с леопардовым принтом. Фигура звезды выглядит отлично. "Время для пляжа…не уверена насчет этих линий загара позже", - написала Клум под видео, имея в виду, наверное, то, что подобный купальник со множеством бретелек не даст ровный загар.

Напомним, ранее Хайди Клум надела на красную дорожку платье с яркой бахромой. Она посетила церемонию вручения премии Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024, которая состоялась в Санта-Монике.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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