Ого, какая: Хайди Клум подчеркнула фигуру откровенным леопардовым купальником

Топ-модель сейчас находится в отпуске с мужем.
51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – отправилась в отпуск вместе с мужем – 34-летним музыкантом Томом Каулитцем, в котором отметили пятую годовщину со дня свадьбы.
В своем Instagram модель показала видео, на котором позирует в эффектном и откровенном купальнике с леопардовым принтом. Фигура звезды выглядит отлично. "Время для пляжа…не уверена насчет этих линий загара позже", - написала Клум под видео, имея в виду, наверное, то, что подобный купальник со множеством бретелек не даст ровный загар.
Напомним, ранее Хайди Клум надела на красную дорожку платье с яркой бахромой. Она посетила церемонию вручения премии Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024, которая состоялась в Санта-Монике.
Читайте также:
- 51-летняя Хайди Клум сверкнула пышным бюстом в кружевном белье
- Какая красивая: Хайди Клум в персиковом платье с воланами позировала на гала-вечере
- В эффектном багряном платье: Хайди Клум блистала на открытии Каннского кинофестиваля
- В платье из денима: 50-летняя Хайди Клум сверкнула стройными ногами на светской церемонии