Ого, какая: итальянская актриса в красном мини-платье с имитацией портупеи продемонстрировала огромную грудь на вечеринке

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание, одевают пикантные наряды на ивенты.

Итальянская актриса Рената Санфилиппо посетила вечеринку Variety And Golden Globes в отеле Excelsior, которая прошла в рамках Венецианского кинофестиваля.

Перед фотокамерами звезда предстала в красном мини-платье с бретельками, имитирующими портупею и подтяжки для чулок.

Главный акцент в ее образе был на откровенном декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную сексуальную грудь.

Рената Санфилиппо / Фото: Getty Images

Рената была обута в бордовые туфли со стразами и цветами из камней, на плече у нее висела золотистая сумочка, инкрустированная камнями, а шею она украсила красным чокером из бельевых бретелек. Блондинка сделала прическу с локонами, насыщенный макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. На руке у Санфилиппо были золотые часы и кольцо в виде головы пантеры.

Напомним, настоящий фурор на красной дорожке кинофестиваля произвела модель Алди Гдовска Пржилипяк, появившаяся там без бюстгальтера и в костюме-сетке.

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