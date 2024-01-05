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Ого, какая: Кендалл Дженнер в эффектном бикини похвасталась ягодицами

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
1 мин
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Ого, какая: Кендалл Дженнер в эффектном бикини похвасталась ягодицами

Кендалл Дженнер на отдыхе / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Модель продолжает радовать фолловеров фотографиями с отдыха.

28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу - Кендалл Дженнер – после рождественских праздников, как и все селебрити, отправилась в отпуск. Куда именно, она не рассказывает, но публикует много снимков с пляжа.

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В этот раз модель позировала на закате среди деревьев. Она была одета в эффектное красно-белое бикини, которое подчеркнуло ее фигуру. На одном из кадров Кендалл повернулась к камере спиной и похвасталась своими ягодицами.

Кендалл Дженнер на отдыхе / © Instagram Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на отдыхе / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в новом промо известного бренда. Она появилась в рекламной кампании Calvin Klein в пиджаке на голое тело.

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Дата публикации
Просмотры
223
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