Ого какая: Кристина Хендрикс сверкнула пышными формами в нижнем белье

46-летняя британская и американская актриса Кристина Хендрикс поделилась пикантным селфи в своем Instagram.

Звезда опубликовала в блоге фотографию, на которой сделала селфи в зеркале. Одета Кристина в черный пикантный боди, подчеркивающий ее пышные формы.

Подписчики Хендрикс пришли в восторг от снимка актрисы, написали ей в комментариях, что она сделала им шикарный подарок к предстоящему Дню Валентина.

Кристине не привыкать позировать перед камерой, перед тем, как стать актрисой, она начала карьеру модели в 17 лет победив в конкурсе красоты, который организовывал журнал Seventeen. После она десять лет работала моделью, прежде чем заняться актерским мастерством. Правда, пробиться в кинематограф актрисе было не так просто, ей не предлагали роли из-за нестандартной фигуры.

Рыжеволосая бестия прославилась после роли Джоан Холлоуэй в драме "Безумцы". После выхода фильма актриса стала практически всем известна и получила ряд наград и номинаций, включая номинацию на "Эмми" в 2010 году.

Кристина Хендрикс / Getty Images

Читайте также: