Ого, какая: Ксения Мишина в романтичном белье похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом

Актриса и экс-"Холостячка" в соблазнительном образе продемонстрировала красивое рельефное тело.

Ксения Мишина в Instagram произвела настоящий фурор своими новыми снимками, на которых она предстала в нижнем белье.

Актриса похвасталась великолепной физической формой. Звезда похудела, привела тело в тонус и накачала пресс. Теперь она демонстрирует красивый мышечный рельеф, которым может похвастаться не каждый, кто занимается в спортзале.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Ксения соблазнительно позировала в белом романтичном белье в рубчик с рюшами и маленькими вырезами.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Мишина с разных ракурсов показала свою стройную сексуальную фигуру. Ее образ дополнили укладка с локонами и нежный макияж.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Актриса также показала фолловерам фотоколлаж для сравнения ее фигуры "до/после" разницей в четыре месяца.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Ксения призналась, что сейчас очень довольна своей фигурой.

"Моя лучшая форма за 33 года жизни. И я могла бы очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя соглашусь хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору", — написала в посте актриса.

Напомним, Ксения Мишина в белой трикотажной майке и без бюстгальтера позировала на побережье Лазурного моря.

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