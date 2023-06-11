Ого, какая: модель Playboy продемонстрировала очень большую грудь на улицах Лос-Анджелеса

Американская модель Playboy, звезда Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Знаменитость в соблазнительном луке шла на вечеринку.

Лиз надела асимметричный белый топ без бретелек, который подчеркнул ее большой сексуальный бюст. Верх она скомбинировала с мини-юбкой с блестками цвета металлик и перламутровыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. В руке она держала леопардовую сумочку от Christian Dior.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

А еще Шевалье продемонстрировала новую прическу – она перекрасилась в блонд, который, кстати, ей идет.

Мари сделала насыщенный вечерний макияж, украсила уши серьгами в виде крестов со стразами и завершила лук французским маникюром и педикюром.

Напомним, Элизабет Мари Шевалье в черном мини-платье со стразами блеснула сексуальным декольте.

Читайте также: