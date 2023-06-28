Ого, какая: модель Playboy в питоновом бикини похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте

Канадская модель Playboy Хлоя Терае снялась в пикантной фотосессии на Ибице.

Хлоя Терае

Хлоя Терае

Перед фотокамерой красавица предстала в светло-бежевом купальнике с питоновым принтом, состоявшем из лифа-бандо с золотистым кольцом и плавок. Хлоя с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и сексуальное пышное декольте.

Хлоя Терае

Терае сделала волнистую укладку, макияж с помадой шоколадно-бежевого оттенка, длинный маникюр, уши она украсила серьгами-гвоздями, на шее была золотая подвеска на цепочке, а на руках – браслеты.

Хлоя Терае

Хлоя Терае

На некоторых фото Хлоя позировала топлес. Модель также похвасталась упругими ягодицами.

Хлоя Терае

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