Ого, какая: Николь Шерзингер в леопардовом бикини похвасталась безупречной фигурой и сексуальной грудью

43-летняя певица и участница The Pussycat Doll примерила в отпуске стильный купальник, который отлично сидел на ее формах.
Николь Шерзингер наслаждается отдыхом на острове Сент-Винсент, который расположен в Карибском море. Там артистка релаксирует, загорает и, конечно же, делает красивые снимки, которыми делится с фолловерами в Instagram.
Николь надела стильный леопардовый купальник и устроила в нем фотосет на фоне моря.
Шерзингер продемонстрировала стройную сексуальную фигуру спереди.
Еще она похвасталась в пикантной позе своими упругими ягодицами.
Певица также сделала селфи и показала свое лицо со здоровой, свежей кожей без морщин.
"Проведите пальцем, чтобы ощутить все тело", - подписала Николь снимки.
Выглядит великолепно Шерзингер не только в купальнике. Ранее она показала эффектный образ в асимметричном мини-платье Versace, расшитом серебристыми пайетками, которые переливались на солнце. Лук звезда дополнила прической с косичками и макияжем с блестками возле глаз.
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