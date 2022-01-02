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Ого, какая: обнаженная участница "Холостяка" продемонстрировала сексуальную грудь

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Ого, какая: обнаженная участница "Холостяка" продемонстрировала сексуальную грудь

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Анна Гузеева в откровенной фотосессии похвасталась красивым телом.

Мы уже писали, что участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – снялась для журнала Playboy и показывали ее на обложке.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой / ©
Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

На официальной странице глянца в Instagram опубликовали новый снимок из этого горячего фотосета.

Анна предстала на фото в обнаженном виде. На ней были лишь лакированные ботфорты-стрипы. Красотка продемонстрировала на камеру соблазнительные изгибы своей фигуры. Она сверкнула своей пышной грудью, которую прикрывала рукой. Интимное место Гузеева спрятала под белым ажурным веером. Выглядела она очень сексуально.

Свой провокационный лук Анна дополнила аккуратной прической с начесом, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде, красным маникюром и крупными серьгами-кольцами.

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