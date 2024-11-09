Ого, какая: панамская модель в цветочном платье показала огромную пятую точку

Грейси Бон при каждом случае хвастается своей фигурой.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое видео, на котором предстала в милом летнем образе.

Девушка грациозно шла на камеру, демонстрируя лук в бледно-желтом обтягивающем платье с мелким цветочным принтом и на тонких бретельках. Она похвасталась своими пышными формами, тонкой талией и огромными ягодицами.

Аутфит Бон дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках. Волосы она собрала в низкий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а шею – цепочкой с крестиком.

Напомним, в прошлый раз Грейси Бон позировала в стильном черном купальнике с пикантным декольте и вырезами на талии.

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