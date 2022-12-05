Ого какая: Рита Ора в откровенном платье-сетке пришла на вечеринку к другу

32-летняя певица посетила пати в честь дня рождения Васа Дж. Моргана - английского телеведущего, редактора журнала и активиста. Вечеринка состоялась в ресторане Miro в Mayfair, в Лондоне.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Рита пришла на пати в смелом платье-сетке Cowboys of Habit телесного цвета под которое она надела черные трусы. У звезды была обнаженная спина и платье было с капюшоном. К наряду она подобрала крупные серьги, массивное украшение на груди, много разных браслетов и колец. А также обула черные ботильйоны на платформе и высоких каблуках.

Волосы певицы были собраны в пучок, она сделала макияж на лице с акцентом на глаза и подчеркнула пухлые губы.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Ора часто надевает наряды, которые подчеркивают ее декольте. В прошлый свой светский выход звезда блистала в таком на церемонии European MTV Award. Тогда артистка вышла на дорожку со своим возлюбленным Тайкой Вактити.

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