Ого, какая: Рози Хантингтон-Уайтли позировала в кружевном нижнем белье

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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Британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — выпустила новую коллекцию нижнего белья Rosie Lingerie в рамках своего давнего сотрудничества с брендом Marks & Spencer.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель позировала в белом кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера, чулок и пояса для чулок. Волосы ее были распущены, а на лице был ее фирменный макияж — акцент на дымчатые тени и натуральный розовый оттенок помады.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

«Комплект для сезона свадеб», — написала Рози под снимками и показала несколько кадров с бэкстейджа съемок.

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© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Кстати, сегодня, 18 апреля, у Рози день рождения. Ей исполняется 38 лет.

Ранее, напомним, свадебную коллекция своего бренда Savage x Fenty представила Рианна. Она позировала в розовом кружевном нижнем белье и фате.