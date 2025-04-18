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- Шоу-бизнес
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Ого, какая: Рози Хантингтон-Уайтли позировала в кружевном нижнем белье
Модель снялась в рекламе именной коллекции белья.
Британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — выпустила новую коллекцию нижнего белья Rosie Lingerie в рамках своего давнего сотрудничества с брендом Marks & Spencer.
Модель позировала в белом кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера, чулок и пояса для чулок. Волосы ее были распущены, а на лице был ее фирменный макияж — акцент на дымчатые тени и натуральный розовый оттенок помады.
«Комплект для сезона свадеб», — написала Рози под снимками и показала несколько кадров с бэкстейджа съемок.
Кстати, сегодня, 18 апреля, у Рози день рождения. Ей исполняется 38 лет.
Ранее, напомним, свадебную коллекция своего бренда Savage x Fenty представила Рианна. Она позировала в розовом кружевном нижнем белье и фате.