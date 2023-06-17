Ого, какая: сексуальная Ким Кардашьян в розовом бикини соблазнительно позировала у бассейна

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер имеет красивое тело, которым с удовольствием хвастается в соцсети.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram порцию пикантных фотографий с отдыха. Звезда реалити загорала у бассейна.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким была одета в розовое бикини. Она соблазнительно позировала на камеру, показывая сексуальную фигуру.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Красавица похвасталась пышным бюстом, тонкой талией, плоским животом и широкими бедрами.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян распустила волосы и была практически без макияжа. Она выглядит великолепно.

Напомним, Ким Кардашян выглядит прекрасно не только в купальнике. Недавно она посетила благотворительный вечер Parsons Benefit в Нью-Йорке. Там звезда появилась в кожаном наряде цвета индиго от бренда Balmain, состоявшего из кроп-топа с драпировкой и высокой горловиной и юбки макси с разрезом до бедра.

Читайте также: