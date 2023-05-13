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Ого какая: Шарлиз Терон посетила премьеру боевика "Форсаж 10" в бюстгальтере и платье-сетке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
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Ого какая: Шарлиз Терон посетила премьеру боевика "Форсаж 10" в бюстгальтере и платье-сетке

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Актриса вернулась к своей уже знаменитой роли во франшизе.

47-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за долгое время появилась на публике, звезда посетила премьеру фильма "Форсаж 10", где сыграла одну из главных ролей.

Презентация фильма прошла в Риме, напротив Колизея. По красной дорожке Терон прошла в смелом и эффектном образе - total black look от бренда Christian Dior из коллекции весна-лето 2023.

Ее ансамбль включал: мини-шорты, бюстгальтер и длинную накидку-платье, которая застегивалась всего на несколько пуговиц. Особенностью образа было то, что все вещи были полностью сделаны из бисера. Завершили этот лук кожаный берет, украшения и туфли-лодочки на высоких каблуках.

Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
86
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